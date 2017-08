Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter World :Pour la prochaine année fiscale, Capcom espère vendre 10.3 millions de ses jeux, dont 2 millions de Marvel vs Capcom : Infinite et 2 millions de Resident Evil 7. Il reste donc 6.3 millions à faire avec les autres jeux, dont Monster Hunter World, les autres étant Resident Evil Revelations sur Ps4/Xbox One, Resident Evil Revelations 1 and 2 sur Nintendo Switch et Dragon's Dogma : Dark Arisen sur Ps4/Xbox One principalement. Capcom compte sur les bons retours qu’a reçus le jeu Monster Hunter World durant sa présentation à l’E3 2017. Enfin, Capcom ne compte pas seulement sur le marché japonais, mais également sur les marchés occidentaux, pour faire du titre un succès commercial. Capcom a donc de grands espoirs concernant les ventes de ce titre…Source : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=245378782&postcount=1352