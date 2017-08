Après l'excellente version 3DS, bourrée d'identité, voici une décevante version PS4 qui se voit retirer pas mal de petites choses par rapport à la version nomade et c'est très dommage. Pas très beau, quelques bugs, zones disparues, ne sont que quelques des oublis de cette version. Une déception en somme.... [video]http://www.dailymotion.com/675ad4ed-4047-4675-aecf-35c7843172c5[/video]

posted the 08/04/2017 at 01:38 PM by tuni