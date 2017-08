Voici une Information autour d’un jeu à paraître sur Nintendo Switch :Gamestop Italie vient de listé à son tour une version physique pour le jeu Sonic Mania. A noter que le prix ne serait pas définitif. Reste plus qu’à attendre une future confirmation de Sega. Pour rappel, le jeu Sonic Mania sortira le 15 août prochain, sur Nintendo Switch, Ps4 et Xbox One…Source : https://www.gonintendo.com/stories/286853-gamestop-italy-adds-sonic-mania-listing-for-physical-release

posted the 08/04/2017 at 11:24 AM by link49