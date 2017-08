PS5 ou Xbox One X ? Cette dernière sortira en novembre, et la future console de Sony dans quelques années, possiblement bien trop tard. La PS4 est devant la Xbox One en termes de ventes, mais de nombreux arguments s’additionnent depuis quelques temps en faveur de Microsoft, qui pourrait bien mener la danse ces prochaines années.

Xbox One X vs Playstation 4, puissance contre catalogue

La puissance, le futur du jeu-vidéo ?

La Playstation 5 risque de louper le coche

Xbox One ou PS4 ? Xbox One X ou PS5 , Microsoft ou Sony ? Une grande question que se posent une bonne partie des joueurs depuis la sortie de la première Xbox (en 2002 chez nous), qui débarquait pour contrer la PS2. Depuis le succès incroyable de cette dernière (plus de 150 millions d’unités vendues), les choses ont évolué et nous en sommes à deux générations de consoles de plus.Avec la Xbox 360, Microsoft avait su tirer parti de la puissance de sa console et avait profité du démarrage raté de la PS3 (vendue 600 euros à sa sortie) pour enfin débarquer sur le devant de la scène. En ont résultés de bien meilleurs résultats : 85 millions de consoles vendues, tout comme la PS3. Mais avec la Xbox One, c’est une nouvelle déconvenue qui se profile à l’horizon.Car la Playstation 4 fait un carton, c’est indéniable. En effet, plus de 60 millions de consoles ont été vendues, soit trois fois plus que pour Microsoft. La raison semble être simple : la PS4 dispose d’un catalogue plus fourni. C’est un fait : Persona 5, Bloodborne, Uncharted 4, Nier Automata, Horizon, The Last Guardian, Nioh, Crash Bandicoot… Ajoutez à cela les futurs Detroit, God of War, Spiderman, Death Stranding ou encore The last of Us II et vous obtenez de quoi jouer pendant très longtemps.Microsoft de son côté dispose aussi d’exclusivités de qualité : Forza, Halo, Halo Wars, Gears of War, Ori and the Blind Forest, CrackDown 3… Le problème étant qu’elle se retrouvent bien souvent sur PC, les rendant de ce fait bien moins « exclusives ». Pour contrer ce point faible, Microsoft a donc décidé de tout miser sur la puissance brute, avec une Xbox One X à la fiche technique impressionnante.CPU à 8 coeurs à 2.3GHz, 6 Teraflops, 12 Go de RAM, 4K native entre autre, la future machine de Microsoft est un monstre, surtout pour son prix de 499 euros : Pour cette somme, impossible d’obtenir un PC à la puissance équivalente. De plus de nombreux jeux déjà sortis et d’autres à venir seront améliorés, en 4K notamment. Ajoutez à cela la rétrocompatibilité Xbox 360 / Xbox et vous obtenez un argument de vente très convaincant.De son côté, Sony a sorti sa PS4 pro, qui n’est pas une vraie console 4K selon Phil Spencer. Et pour cause : en effet, avec 4,2 Teraflops, 8 Go de RAM… Il faut passer pour les gros jeux par l’upscaling pour atteindre la 4K. Ainsi, Uncharted 4 par exemple tourne en 1440p natif, puis est « étiré » pour atteindre 2160p. Au final donc, la fiche technique de la Xbox One X explose celle de la PS4 pro.En débarquant en fin d’année avec une console orientée 4K, Microsoft n’a pas peur : les analystes de chez Gfk estiment qu’avant la fin de l’année, 1,6 millions de TV 4K seront achetées (pour 5,3 millions d’écrans plats classiques). Le tournant vers la 4K est donc a prendre dès maintenant. Ce que Sony ne compte pas faire, puisque la PS5 serait susceptible, selon les analystes, de sortir en 2018, ou 2019.Or, elle pourrait être elle aussi une bête de puissance, capable de faire tourner un Gran Turismo en 8K par exemple. Serait-ce là un aveu de Sony de prendre également part à la course à la puissance ? Le problème est qu’il s’agirait là d’une prise de conscience assez tardive… En effet, la Xbox One X écrase actuellement la PS4 Pro, et plusieurs développeurs semblent d’accord avec cet état de fait, comme ceux de Crackdown 3 par exemple.Cette puissance risque fortement d’attirer les gros studios et ce, avant la sortie de la PS5. Que ce soit pour développer des jeux en réalité mixte en 2018, ou faire tourner au mieux les plus gros AAA (Anthem a par exemple fait forte impression), la Xbox One X semble être une machine parfaite, d’autant que son architecture Windows 10 semblable à celle d’un PC ne peut que faciliter le travail des développeurs.La puissance, la rétrocompatibilité à son summum, le Xbox Play Anywhere, le service Xbox Game Pass, véritable Netflix du jeu vidéo sont autant d’arguments en faveur de Microsoft. De son côté, Sony surprend avec certains choix : l’augmentation du prix du PS Plus, et la recrudescence des rééditions d’anciens jeux à repayer plein tarif (Crash Bandicoot, les jeux Quantic Dream, le Shadow of the Colossus à venir…) Là où énormément de jeux Xbox 360 (et bientôt Xbox) sont jouables simplement en plaçant le disque dans la console.Au final, tout entrera en ligne de compte lors de la sortie de la PS5, qui selon Sony sera un véritable changement de génération. Catalogue, puissance, rétrocompatibilité, tarifs (quand la PS5 sortira, la Xbox One X sera déjà accessible pour moins cher que ses 499 euros en novembre…).Pour que Sony frappe fort et se fasse une place là où sera déjà installée la Xbox One X, il faudrait donc que la PS5 soit absolument rétrocompatible avec tous les titres PS4 et la majorité des titres PS3, que sa puissance surpasse celle de la console de Microsoft, qu’un service de jeux gratuits soit disponible et que son prix reste compétitif. Ce qui fait beaucoup.L’avenir est donc très incertain et comme toujours, ce sera aux joueurs de trancher. La Xbox One X pourrait être disponible en précommande à partir du 20 août prochain, et sera dès le 7 novembre dans nos salons.