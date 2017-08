Ma Quiet by GECCO se sentant seule, je voulais compléter ma "collection" par celle de John en sneaking suit.Mais j'hésitais vraiment à prendre celle de Venom... Mais je la trouve moins jolie (elle aurait été magnifique avec la sneaking suit de Phantom Pain...) mais le visage surtout la barbe plus réuisse que la 1ere...Puis je suis tombé sur cet article par hasard et même sans sneaking suit, il claque un peu plus comme ca... Avec sa grande corne le bougre...En version limitée du coup va falloir surveiller les précommandes...Et Gecco annonce une statue Gray Fox également...Vous préférez laquelle vous?