S'il y a bien un domaine où FF XV met tout le monde d'accord c'est sur l'OST, Yoko Shimomura nous a livré des musiques inoubliables et la manière d'un Castlevania, une fois le jeu terminé, je pars écouter les musiques du jeu inlassablement et ça fait maintenant plusieurs jours... Je sais pas vous mais je trouve l'ost complètement ouf de ce jeu, un régal pour les oreilles.

posted the 08/04/2017 at 10:13 AM by marchand2sable