Enfin, le collector le vrai dese dévoile. Et encore une fois c'est sur EBGame AUD.La première édition collector car il y en a deux se nommeA l'intérieur de cette Valor Collection nous retrouverons:-Le jeu-Un steelbook exclusif a cette édition-Un pack de DLC -The Divisions--Une statue Commémorative en bronze (enfin pas en bronze juste la peinture)-Des écussons exclusifs:InfantryAirborneMountainArmoredExpeditionary-Un pin's Nazi Zombies Bloodraven Sword-Un poster Call of Duty: WWII Nazi Zombies 24'' x 36''Le tout pour 229.35$ AUD soit 155€Et enfin la grosse édition qui contiendra juste le Season Pass en plus et un autre steelbook.LaA l'intérieur de cette Valor Collection Pro nous retrouverons:-Le jeu-Le Season Pass-Un steelbook exclusif a cette édition-Un pack de DLC -The Divisions--Une statue Commémorative en bronze-Des écussons exclusifs:InfantryAirborneMountainArmoredExpeditionary-Un pin's Nazi Zombies Bloodraven Sword-Un poster Call of Duty: WWII Nazi Zombies 24'' x 36''Le tout pour 270$ AUD soit 181€Le jeu sera disponible le 3 Novembre, pas d'info sur la disponibilité de cette version en France mais Micromania aura surement l'exclue.