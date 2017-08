Voici une Information autour de la Xbox One X et du jeu Assassin’s Creed Origins :Dans une interview accordée à We Write Things, Julien Laferriere, producteur du jeu Assassin’s Creed Origins, a exprimé son enthousiasme pour la console à venir de Microsoft et le fait qu'il permet aux jeux de fonctionner encore mieux qu'ils ne le feraient normalement. Selon lui, c’est une machine vraiment cool. Elle permet également de construire un système de résolution dynamique, ce qui permet de rendre le jeu impressionnant en 4K. Le monde qu’Ubisoft a ainsi créé en full 4K est incroyable. Une résolution dynamique signifie que le jeu Assassin's Creed Origins fonctionnera principalement en 4K, mais la résolution facilitera si cela est nécessaire. Le jeu ne sera donc pas en 4K native, mais upscalé. Étant la console la plus puissante, il semblerait que la Xbox One X fasse mieux tourner le jeu que la Ps4 Pro, mais Ubisoft a verrouillé le frame-rate des deux versions à 30fps. Pour rappel, le jeu Assassin's Creed Origins sortira le 27 octobre et la Xbox One X le 07 novembre…Source : http://twinfinite.net/2017/08/assassins-creed-origins-producer-praises-the-xbox-one-x/