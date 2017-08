Activision a balancé dans une press release quelques lignes concernant Destiny 2 (mon jeu favoris, oui c'est mon coming out, je suis un destiny sexuel)Bref,La beta du 2 a rassemblee olus de monxe que celle du 1. On a facilement depasse le million, a l'aise meme.Et les precommandes, elles ont elles aussi depassé celle du 1.Plus de gardien, encore olus de gardiens c'est cool!!Juste pour rappel, voici l'infographie de la beta de destiny 1

posted the 08/04/2017 at 03:04 AM by infel2no