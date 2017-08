L'ampli home-cinéma Denon AVR-X1300W est un modèle 7.2, HDMI 2.0a (HDCP 2.2) et 4K UltraHD 60 Hz, WiFi compatible Bluetooth, Dolby Atmos et audio HD 24 bits / 192 kHz, capable de délivrer jusqu'à 80 Watts par canal sous 8 Ohms. Il remplace le Denon AVR-X1200W. Ce nouvel ampli home-cinéma reprend les caractéristiques du précédent modèle et améliore ses performances, notamment avec un nouveau contrôleur WiFi, plus puissant et compatible Dual Band (2,4 et 5 GHz).