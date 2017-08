Attendu de pied ferme par les fans de la première heure de, l'ombre d'unplane toujours au-dessus de la tête des joueurs, à l'image deétant la version upgradé du 1 surqui avait conquis les joueurs à l'époque, absent de l'dernier il ne nous reste plus cas espérer le voir débarquer lors duouen fin d'année.En attendant d'en savoir plus nous pouvons déjà se demander qu'est-ce que doit faire le studio à la charge du projet afin de ne pas rater le coche, c'est la question que s'est posaitdans sa toute nouvelle vidéo dédiée àdont je vous invite à aller voir si vous êtes fan de la licence !

Like

Who likes this ?

posted the 08/03/2017 at 05:54 PM by mrpixel