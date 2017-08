Si vous l’ignoriez encore, je suis un grand fan de la série South Park. Depuis mon adolescence, j’ai grandi avec Cartman, Kyle, Stan et Kenny. À l’époque, les jeux basés sur cette licence étaient, pour être poli, médiocres à souhait. Il n’y a qu’à penser aux titres comme South Park (N64, PSX, PC), South Park: Chev’s Luv Shack (N64, Dreamcast, PSX, PC) ou encore South Park Rally (N64, PSX). Si ces jeux ne vous rappellent rien, c’est pour une bonne raison : ils étaient ennuyants, du moins en grande partie.



Imaginez donc ma surprise en 2012 lorsque Matt Stone et Trey Parker, les créateurs de la série déjantée, ont annoncé un RPG complet digne de leur talent. South Park: The Stick of Truth était le signalement d’un virage moderne pour cette licence qui boudait les consoles, exception faite de rares jeux comme South Park: Tenorman’s Revenge. La technologie a permis aux créateurs de façonner un univers collé à celui de la télé tant au niveau des dialogues que du visuel. Toutefois, l’expérience avait été très frustrante pour les cerveaux derrière South Park, eux qui avaient été obligés de supprimer une tonne de contenu pour éviter d’autres délais. Ils avaient même affirmé « nous ne ferons plus jamais un jeu vidéo, le dernier nous a presque tués! ». Un épisode est produit en 6 jours, mais un jeu vidéo est une toute autre histoire…



L’annonce de South Park: The Fractured But Whole était donc une grande surprise au E3 2015. Voici, à mon avis, 10 raisons qui feront de ce RPG un incontournable cet automne.



#1 : Le brio de Matt Stone et Trey Parker



Une partie du succès de South Park: The Stick of Truth s’expliquait par l’engagement des créateurs dans le projet. Fans de jeux vidéo depuis longtemps, Matt Stone et Trey Parker voulaient créer un jeu complet basé sur leur licence. La technologie développée par le studio Obsidian (qui ne développe pas The Fractured But Whole) a permis au duo de créer l’équivalent d’un long épisode interactif. Nous retrouverons leur humour tordu dans cette suite, cette fois créée en collaboration avec Ubisoft San Francisco. Les séquences dévoilées jusqu’à présent témoignent d’un humour toujours aussi actuel qui n’a pas peur de repousser les limites de l’acceptable pour ce médium. Mais c’est surtout l’attention pharaonique aux détails qui nous fait planer avec ce jeu, à la mesure de ce qui est vu dans le penchant télévisé.





#2 : Place aux super-héros!



Le thème Donjons & Dragons mis de l’avant dans Stick of Truth était une parodie du genre RPG. Dans Fractured But Whole, les enfants troquent leurs costumes de Gandalf et compagnie pour incarner des super-héros. Le Coon et sa bande devront élucider un mystère en utilisant de nouveaux pouvoirs. Un thème d’actualité vu le succès monstre des films DC et Marvel au grand écran.



#3 : Un large éventail de classes de héros



Le thème des super-héros nous introduit aussi à 12 différentes classes pour vos différents personnages. Certaines sont débloquées seulement plus tard, mais il est bon de voir que les développeurs ne se sont pas limités aux archétypes de base. Les classes ont toutes des habiletés spéciales à leur disposition. Les statistiques sont réparties selon 5 grands thèmes : la force, la dextérité, la ténacité, la vitesse et le courage. C’est beaucoup plus ambitieux que les 4 classes de personnages dans Stick of Truth (guerrier, mage, voleur et juif).





#4 : L’arrivée du mode tactique (SRPG)



Un peu simple dans son exécution, Stick of Truth ne donnait que peu de choix stratégiques. Dans Fractured But Whole, les créateurs ont voulu évoluer le système de combat. Les environnements sont désormais quadrillés comme dans tout bon SRPG qui se respecte, par exemple Disgaea ou Final Fantasy Tactics. Selon l’emplacement des alliés ou des ennemis, différentes animations sont déclenchées; des dégâts supplémentaires sont parfois infligés si, par exemple, un ennemi est frappé et recule vers un allié qui le frappera à son tour. La dimension tactique ajoute beaucoup de profondeur aux combats avec une prise de décision qui était somme toute absente du premier opus.



#5 : Le crafting



On pourrait argumenter que le crafting est omniprésent de nos jours, à tord ou à raison. Cette idée de créer ses propres objets à partir de matériaux dans un jeu est bien ancrée dans la philosophie de design. C’est une façon de récompenser les joueurs, de les inviter à tester des recettes ou tout simplement de leur donner un incitatif à explorer. Dans la plus récente démo de Fractured But Whole, nous avons pu voir que les enfants devaient concocter une boisson pour le moins peu ragoûtante à un DJ.





#6 : Place aux vétérans



Tel que je l’ai mentionné précédemment, les créateurs de South Park ont été frustrés par les réalités du développement d’un jeu vidéo avec Stick of Truth. Une tonne de contenu a été retiré du jeu, ce qui explique sans doute l’absence de visages familiers de la série. Même si la plupart des personnages principaux étaient de la partie, d’autres avaient été écartés. Parmi eux, Satan était sans doute l’un des plus gros noms à briller par son absence. Réjouissez-vous, car la plupart des habitants de la ville du Colorado qui ne figuraient pas dans le premier RPG seront bel et bien dans Fractured But Whole. Voici quelques noms confirmés pour cette suite :



Dr. Alphone Mephesto

Seaman

Towelie





#7 : Une aventure deux fois plus longue, au minimum



Le site officiel de South Park: The Fractured But Whole nous révèle que le RPG sera « environ deux fois plus long » que le premier opus. En moyenne, Stick of Truth demandait 11 heures à compléter, donc nous sommes en droit de nous attendre à une aventure d’une vingtaine d’heures. Les nombreuses possibilités tactiques ajouteront elles aussi une certaine rejouabilité. Espérons seulement que cette fois, les développeurs penseront à un petit quelque chose une fois le scénario principal terminé. C’était certainement un point faible du premier RPG qui ne comptait sur aucun endgame.



#8 : Explorer South Park la nuit



Étonnamment, il n’était pas possible de visiter South Park une fois la nuit tombée dans Stick of Truth. C’était logique dans un sens, car les enfants devaient respecter un couvre-feu. À un tel point que si vous tentiez de ne pas vous coucher, vos parents venaient vous chercher jusque dans les bois. Nous savons que dans Fractured But Whole, les jeunes pourront s’aventurer dans la ville de jour comme de nuit. Est-ce qu’il y aura des restrictions par rapport à l’exploration dite normale? Sans doute que oui. Dans tous les cas, cette nouvelle facette viendra ajouter un élément intéressant pour les fans de la série; nous savons déjà qu’une scène prend place dans un club de danseuses nues la nuit.





#9 : La personnalisation, toujours aussi détaillée



En tant que « New Kid » à South Park, vous pouvez personnaliser votre avatar comme bon vous semble. Cela passe par les vêtements, mais aussi les cheveux, les yeux, les accessoires et plus encore. À ce sujet, Stick of Truth était déjà pas mal, mais Fractured But Whole promet de pousser davantage l’aspect personnalisation. Certains costumes pourraient être restreints à une classe particulière, ce qui est intéressant. Il faudra donc, en toute vraisemblance, tester toutes les classes pour voir les différents habits disponibles qui s’ajoutent aux options de base.





#10 : Garçon ou fille, pas de problème!



Plusieurs joueuses et fans de South Park avaient été déçues de ne pas pouvoir incarner une fille dans Stick of Truth. Il est vrai que l’histoire était centrée autour du « New Kid » et de son sphincter surnaturel, mais l’impossibilité d’incarner le sexe opposé était un peu étrange. N’ayez crainte, ce sera chose réglée dans Fractured But Whole! De plus, les créateurs ont préparé des dialogues exclusifs en fonction du sexe choisi, ce qui, encore une fois, ajoutera non seulement à l’atmosphère, mais aussi à la rejouabilité du RPG.



wendy fractured but whole

Bonus : jouez en 7 langues et obtenez The Stick of Truth gratuitement



J’inclus cet élément à titre de bonus, car je crois que ce sera une promesse non tenue pour Fractured But Whole. En 2016, Ubisoft a confirmé que le jeu serait localisé en 7 langues : anglais, français, italien, allemand, deux dialectes d’espagnol et portugais (du Brésil). Depuis l’annonce, nous n’avons rien entendu des versions localisées, ce qui me fait douter de leur inclusion. Les acteurs qui prêtent leur voix aux différents personnages pour la version française n’ont pas confirmé ni infirmé leur implication dans le projet, donc croisons les doigts que ce soit le cas.



J’ajoute aussi que toute précommande de Fractured But Whole donne droit à une copie gratuite de Stick of Truth. Il est possible de télécharger le RPG immédiatement après réception d’un code par voie numérique, tandis que les joueurs qui préfèrent acheter la version physique du prochain jeu devront attendre un peu. Ce bonus ne fait pas vraiment que le prochain titre développé par Ubisoft sera génial, mais c’est une belle façon de remercier les fans les plus loyaux avec un titre mémorable.

M2 Gaming - http://m2gaming.ca/nouvelles/10-raisons-pourquoi-south-park-the-fractured-but-whole-va-cartonner