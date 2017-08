Voici une Information autour d’un jeu à paraître sur Nintendo Switch :Les joueurs Nintendo Switch auront été patients. Grey Box, Six Foot et Tequila Works annoncent que le jeu sortira le 14 novembre prochain, au prix de 34.99 euros pour l’Edition Standard, à télécharger sur l'eShop, et de 44.99 euros pour l’Edition Spéciale, qui contient en plus la Bande Originale, elle aussi à télécharger grâce à un code fourni. Et pour promouvoir cette version, des images à la qualité assez douteuse :Ils veulent vraiment vendre le produit on dirait…Source : http://nintendoeverything.com/rime-launches-for-switch-on-november-14-in-north-america-november-17-in-europe/