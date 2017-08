Voici une Information autour du jeu Monster Hunter XX for Nintendo Switch :Alors que le jeu Ultra Street Fighter II : The Final Challengers s’est écoulé au-delà des espérances de Capcom, en s’écoulant à 450 000 exemplaires dans le monde sur Nintendo Switch, Capcom remet ça en précisant que les ventes du jeu Monster Hunter XX for Nintendo Switch seront elles aussi un test. Capcom précise qu’en fonction de ses dernières, ils étudieront leur futur soutien…Source : http://nintendoeverything.com/capcom-monster-hunter-xx-switch-version-is-another-test-to-evaluate-our-support-for-switch/