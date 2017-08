Friday the 13th : the Game aura droit à sa version boiteLe jeu totalise pas moins de 1.8millions de ventes de version digitale.Le jeu en boite sera disponible le vendredi 13 octobre 2017.Par contre, il faudra débourser 39.99€ (je trouve ça un peu cher mais avec de la chance il passera à 21€ comme Dead Alliance

posted the 08/03/2017 at 12:02 PM by leblogdeshacka