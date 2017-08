Participez à 26 courses sens dessus dessous à bord de 46 vaisseaux uniques dans 9 modes de jeu issus de WipEout HD Fury et de WipEout 2048

Volez au rythme d'une toute nouvelle bande originale incluant les sons électroniques de Swedish House Mafia, The Prodigy, The Chemical Brothers et DJ Kentaro

Défiez un ami dans des courses en écran partagé... ou participez à des courses en ligne incroyables à 8 joueurs

Profitez d'effets sonores remastérisés.



Le jeu Wipeout Omega Collection est actuellement à 24.99€J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Wipeout Omega Collection 24.99€ Uncharted : The Lost Legacy 39€ Resident Evil : Vendetta [Blu-ray] 14.99€ Danganronpa 1-2 Reload 25.13€ Amiibo 'Collection Pikmin' - Pikmin 14.99€