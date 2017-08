Tout est dans le titre, voici les 14 meilleurs jeux de la gen par Gameblog.fr, les fameux 10/10 gameblog et sans plus attendre, voici la liste complète (3DS, Vita, PS4, One, Wii U, Switch) :-Mario kart 8 Deluxe (Switch)-Bayonetta 2 (Wii U)-Super Smash Bros (Wii U)-Persona 5 (PS4)-The Last Guardian (PS4)-Uncharted 4 (PS4)-MGS V : The Phantom Pain (Multi)-GTA V Remastered (Multi)-Inside (Multi)-Persona 4 : Golden (PS Vita)-Gravity Rush (PS Vita)-Zelda : Ocarina of Time (3DS)-Dragon Quest VIII (3DS)-Super Smash Bros (3DS)Et non pas de 15eme jeu, Carole Quintaine a refusé de mettre 10/10 a Zelda:Breath of the Wild (9/10 malgré tout), elle a même fait un jolie troll sur les graphismes sur twitter et en moins de 2 minutes son compte twitter c'est fait incendier par une horde de fans furieux...(c'était en Mars 2017).Mais bref, on notera surtout l'absence totale d'exclu Microsoft, que les 3/4 des 10/10 sont des jeux japonais avec une montagne de jeu Nintendo et la belle performance des jeux PS Vita et exclu PS4.Que pensez vous des BGE de la gen de GameBlog?