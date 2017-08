Contrairement a l'article mensonger plus bas rien n'indique que CS recrute pour une nouvelle IP.L'image de la marque Xbox est déjà assez mauvaise sans avoir besoin de Fan Boy qui raconte de la merde pour se faire mousserJe me demande si ce recrutement n'a pas lieu pour un Éventuel Gears of war 2 AnniversaryEn 2018 cela fera 10ans que G2 est sortie il bénéficie de la meilleur campagne selon la communauté et aussi le mode Horde Apprécie de tousRéponse a l'E3 2018