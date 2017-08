Le studio qui à porter Batman Arkham Return sur PS4 et Xbox One, ou encore Final Fantasy X/X-2 Remastered sur PS3, PS4 et PSVita; travaille actuellement sur un portage d'un jeu AAA sur Switch.



A votre avis qui est l'heureux élus ?







NEWS 2 : (Pour éviter d'avoir 2 news qui ce suivent et de voir encore les membres râler alors que personne n'en parlent...) Microids vient de poster un nouveau trailer pour Gear Club Switch renommer Gear Club Unlimited, prévus pour la fin d'année et listé par Micromania a 50 euros pour le moment.



https://www.youtube.com/watch?v=xWSbET3l3mw





NEWS 3 : L'excellent Aragami Lister sur Switch avec une version Director's Cut, il n'y a plus qu'as attendre l'officialisation de cette petite merveille par son studio.