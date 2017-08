Tout d’abord, voici mon GamerTag, si vous voulez m’enregistrer :J’ai acheté cet après-midi le jeu Halo Wars 2 :Voici donc tous les jeux X-Box One que je possède à ce jour :J’ai bien fait d’attendre pour le prendre. Du coup, je l’ai eu à 4.99 euros à Micromania. J’ai maintenant tous les Halo sortis à ce jour sur Xbox One…Source : member15179.html

posted the 08/02/2017 at 09:59 PM by link49