Little Orbit récupère donc la totalité des droits et des ressources de développement de Playdek ainsi que le scénario écrit par Yasumi Matsuno, le réalisateur de Final Fantasy Tactics, Vagrant Story et (partiellement) de Final Fantasy XII. Dans son message d'introduction aux contributeurs, le président de Little Orbit Matthew Scott, explique que le développement du jeu va repartir de zéro. Et l'une des raisons de ce choix est que les développeurs veulent honorer la promesse initiale faite par Playdek, à savoir celle d'un jeu de rôle tactique jouable uniquement en solo avec une campagne imaginée par Matsuno lui-même, et non pas le concept JcJ sur lequel Playdek s'était réorienté par facilité sans demander leur avis aux contributeurs.La bonne nouvelles pour ces derniers est que Little Orbit entend bien honorer les récompenses promises durant la campagne Kickstarter et cela sans coût additionnel. Pour rappel, la campagne de Unsung Story avait aussi basé son succès sur la présence de Akihiko Yoshida (Bravely Default, NieR Automata) aux illustrations et de Hitoshi Sakimoto (Odin Sphere, Dragon's Crown) aux musiques. Leur présence dans le Unsung Story de Little Orbit n'a pas été évoquée pour le moment.Fondé en janvier 2010, le studio Little Orbit a basé son parcours sur des adaptations de licences pour Cartoon Network, Dreamworks, Warner Bros ou encore Mattel. Son catalogue comprend des jeux Adventure Time, Barbie ou encore l'adaptation de Falling Skies. Pour ce studio basé en Californie et au Royaume-Uni, la récupération de Unsung Story est donc l'opportunité de changer radicalement de registre et de se faire un nom en dehors des adaptations de licences. Rendez-vous donc dans quelques années.