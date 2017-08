Voici une Information autour d’un jeu à paraître sur Ps4 :En réservant et achetant le jeu Uncharted : The Lost Legacy, vous obtiendrez un code pour télécharger le jeu Jak and Daxter : The Precursor Legacy. Ce code contient les jeux Jak And Daxter, Jak 2, Jak 3 et Jak X : Combat Racing, tous en 1080p et possédant leurs propres trophées. Voici un comparatif entre les versions Ps4 et Ps3 :Pour rappel, le jeu Uncharted : The Lost Legacy sortira le 23 août prochain….Source : http://www.gamepur.com/news/27293-uncharted-lost-legacy-pre-order-bonus.html