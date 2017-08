Bonsoir! Mon micro Xbox classique commencent à ce faire vieux (Novembre 2013 tout de même) je commence à penser a sont successeur.J'ai besoin d'un micro uniquement pour les groupe d'amis, j'ai un home cinéma pour le son du jeu.Je veux quand même un truc potable, mais pas lâcher plus de 60€ dedans non plus, aucune utilité.Je pensais à celui ci :Quelqu'un à un avis dessus?J'ai besoin d'un truc confortable quand même pas qui me fasse suinter des oreilles au bout de 10mn de session, je peut des fois être en groupe d'amis 4-5 heures d'affiler.