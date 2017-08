Nouveau Mario a venir sur Switch en octobre, le jeu fait face à une polémique complètement idiote, en effet, sur les réseaux sociaux, certains internautes reprochent a Nintendo la façon d'on Mario est habillé notamment le costume sombrero Mexicain,le jugeant trop stéréotypé. A tel point que Nintendo s'est senti obligé de supprimer ce costume de la jaquette, a la place on a Mario plongeur. Pour ma part je trouve ça complètement stupide, et vous vous en pensez quoi ?

posted the 08/02/2017 at 05:43 PM by xslayer750