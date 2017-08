C'est juste pour signaler que JV.COM a ouvert une nouvelle rubrique "les jeux du mois" si ça intéresse des gens et les gagnants du mois de juillet sont pour JV.COM : Splatoon 2 et le cultissime FF XII dans sa version Remastered The Zodiac Age.A savoir que FF XII The Zodiac Age est également le jeu le mieux noté du mois de Juillet sur Métacritic avec une méta de 86 pour 65 test de la presse international.La Japan Touch continue de frapper donc à un rythme complètement dingue sur tous les mois de l'année depuis Janvier avec :Yakuza 0, Gravity Rush 2, Tales of Berseria, Resident Evil VII, Ni oH, Zelda Breath of the wild, Nier Automata, Tekken 7, Persona 5, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, FF XII the zodiac age, Guilty Gear X R2...et en Import Dragon Guest XI qui est tout simplement un phénomène actuellement au Japon!Une très belle année pour le JV japonais qui a conquis les joueurs et la presse internationale sous un déluge de jeux dont certains sont devenus légendaires.Une année 2017 complètement JAP et c'est que du plaisir.