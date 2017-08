Actu

« Le message pour le système était au point. Je pense que le prix est aussi bon que possible. Je pense qu’il est élevé, c’est un haut niveau de prix, mais cela aurait pu être pire. En dehors du prix [et de la date de sortie], nous savions tout au sujet de la box. À quelle point est elle rapide? Combien de mémoire a-t-elle? Ces questions avaient une réponse bien avant l’E3. »



« J’aime le fait que leur conférence de presse était beaucoup plus axée sur les jeux que sur le matériel, mais je n’ai pas trouvé ce super blockbuster. C’est la même chose à propos de la conférence de presse de Sony. Je n’ai pas été tellement impressionné par les jeux qu’ils ont tous montrés. Je n’ai pas trouvé de nouveautés excitantes . Et ce, tout au long de l’E3. »



« Je pense que nous pouvons dire que Microsoft a appris des leçons tirées des erreurs passées sur la façon de lancer un nouveau matériel. C’est vraiment une bonne et solide méthode de lancement. Il aurait été agréable d’avoir des titres pour le soutenir. Mais c’est une histoire différente et qui a moins à voir avec la manière dont se déroule le lancement de la Xbox One X.

(…)

Je pense qu’ils ont atteint un autre niveau en termes d’analyse de l’information technique sur un certain laps de temps. Une manière de nourrir la bête, la bête étant la presse. Au lieu de rapporter des rumeurs, vous aviez effectivement des faits. Cela permet de parler de choses factuelles au lieu de lancer les spécifications théoriques. Avoir la console la plus puissante du marché leur a permis de le faire et ça les mets en position de force. »