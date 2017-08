Bonjour à tous, à toutes !

Je sais pas si sa va en intéresser certains mais aujourd'hui j'aimerais aborder (avec les plus ouverts d'entre vous) un sujet un peu sensible ! L'alimentation et plus particulièrement l'industrie de la viande et des produits laitiers ! J'en entend beaucoup (d'une débilité absolue) se foutre de la gueule de ceux qui mangent pas comme eux (Végetariens, Vegétaliens) ! Et j'aimerais vous faire découvrir tout ce qui peut pousser des personnes à adopter une alimentation d'origine exclusivement végétale !

Je tiens à dire que je ne donnerais de leçon à personne, étant moi même encore omnivore mais sur le chemin du changement.

Je voulais alors partager avec vous la chaîne d'un récent Youtubeur qui explique très exactement ce que ces industries et notre consommation peut avoir comme conséquence et pourquoi certains opèrent un changement radicale dans leur alimentation.

Pas obliger de débattre sur ce post, peu importe qu'on participe à une discussion ou pas mais juste pour faire découvrir la réalité des choses à ceux et celles qui, peut être, n'ont jamais eu l'occasion d'aborder le sujet dans les détails.



Voici la chaîne en question :

https://www.youtube.com/channel/UCGwDLDVwBRnMdDE3v_NTChQ/videos



Il n'existe à ce jour que 6 vidéos, très informatives, qui traitent des différentes industries.

Je vous préviens âmes sensibles S'ABSTENIR ! Parce que dieu sait que l'humain peut être cruel parfois !

Bon visionnage aux quelques intéressés si il y en a.

