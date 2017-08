Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Les joueurs japonais semblent particulièrement accros à un personnage du jeu : Martina. Il faut dire que ces attaques et ses formes généreuses ne laissent personne indifférent.Du coup, les vidéos et les images du personnage sont énormément partagé. Reste plus qu’à voir si elle provoquera le même effet chez les joueurs occidentaux en 2018…Source : http://www.psu.com/news/33657/dragon-quest-xi-north-america-release-martina-steals-Japanese-hearts