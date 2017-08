Saint Seiya

Spoiler :



le serpentaire débarque !

Un petit pointce soir histoire de revenir sur les futures sorties mangas/vidéos et projets autour de la licence.On peut déjà noter que sur les trois projets annoncés par(Toei Animation) en décembre dernier, les trois sont désormais connus.-L’adaptation deen anime dont nous aurons les premiers détails dans le prochaind’ici deux bonnes semaines.-Le film-Et l’annonce du jour, une réadaptation en cgi de l’œuvre de base pour l’américainEt l’on peut ajouter à cela le projet autour deannoncé là aussi en fin d’année dernière (dans le mook Saint Cloth Mythologie God Edition) avec les chevaliers d’or portant une arme de la balance. Il s’agit encore d’un mystère même si là rien ne dit que ce sera une nouvelle déclinaison animée. Un bundle de figurines, un cd, un pachinko, un pachilsot, n’importe quels autres goodies, bref ça pourrait être tout et n’importe quoi mais ledébarque dans deux mois à Paris et on nous promet des annonces donc … à voir =) Ou alors c’était juste pour l’annonce d’hier avec l’arrivée des golds en god cloth et armés avec les armes de la balance dans le jeu(jeu smartphone) mais bon … 8 mois pour intégrer quelques éléments 3D dans un jeu existant ça parait beaucoup.Bon sinon pour les sorties, on commence par les adieux deavec-La fin deet ce 16ème tome qui sortira le 24 Aout, toujours aux éditions. La mangaka aura longuement squatté l’univers des chevaliers (25 tomes de The Lost Canvas + 16 de Chronicles) et peut dorénavant se consacrer à d’autres choses. En l’occurrence, elle est actuellement occupée à dessiner les héros dedans le magazine. Pour revenir à, il s’agit d’une série s’attardant sur les chevaliers d’or, à la base chaque tome était dédié à un personnage mais les gémeaux eurent droit à une double ration, même chose pour Shion et Sage et Hakurei se sont incrustés pour nous raconter leurs aventures durant le XVI siècle en deux tomes également.-D'après, le huitième tome deparsera lui disponible le 11 Octobre et le dixième tome deparest attendu pour le 8 Février (nous avons rattrapé la parution japonaise). Quant à, la prépublication du douzième volume devrait attaquer en Septembre au Japon (10 tomes en France actuellement) et la preview du blog dele confirme, cette fois-ci ça y est,avait vendu la mèche l’année dernière, ce fut confirmé cette année,va se voir adapté en live. Co-production Sino Japonaise (A Really Good Film Company côté Chinois, Toei côté Japonais), nous retrouverons les Polonaisà la réalisation età l’écriture.-La sortie chezd’un intégral pouren … DVD. Hein Bluray ? Connaissent pas apparemment. Si l’on a eu droit à un intégral Bluray pour la saison 1 il y quelques années maintenant, la saison 2 elle n’a eu que des coffrets DVD et un intégral toujours en DVD en Octobre dernier. Désespérant… sinon la série fait 97 épisodes répartis sur 18 galettes. Ah et en bonus il y aura une" de Seiya en armure du sagittaire, ouais une figurine acryliqueun dessin sur un bout de plastique quoiEn tout cas ce sera disponible le 16 Octobre.-Les filmssont ressortis en Juillet dernier dans un coffret comprenant également l’inédit (en vidéo). Je n’en ai pas fait de news parce qu’encore une fois, on se fout littéralement de notre gueule chez. Ils ont diffusé les 5 films en début d’année sur leur chaine, le tout en haute définition pour la première fois et ils nous sortent quelques mois plus tard … un coffret DVD !!?? Non vraiment je n’en peux plus de cet éditeur, on ne sait jamais sur quel pied danser, un coup ils assurent (les 3 coffrets BR de la série tv Saint Seiya), de l’autre ils font n’importe quoi (coucou Saint Seiya Soul of Gold). Le groupe s’est fait racheter, espérons que tous les incapables foutent le camp et soit remplacés par des gens compétents. Et on attend toujours la sortie de Hadès en Bluray au passage...-La grosse nouveauté du jour, c’est l’annonce pard’une nouvelle série réadaptant. Son nom estet de ce que l’on en sait, nous aurons(D. Gray-Man Hallow) à la réalisation,(JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable) au chara design,(Afro Samurai) au design des armure et un pool de scénariste américain avec(Thunderbirds are Go),(Avengers: Secret Wars),(Ultimate Spider-Man),(Ben 10:Omniverse),(Bull),(Ben 10),(Teenage Mutant Ninja Turtles),(Avengers: Secret Wars),(Justice League Action) et(Avengers: Secret Wars) au script.Une première saison de 12 épisodes (de 30 mn apparemment) est programmée et le tout sera en cgi (reste à voir le rendu).-Pour finir, comme je l’évoquais en intro, les détails de l’adaptation animée deseront bientôt lâchés. Les seules choses que l’on sait depuis décembre dernier, c’est queest à la barre, que(Ring ni Kakero saison 4) avait réalisé l’affiche promotionnelle (ce qui ne veut pas dire qu’il travaillera sur la série au final) et que l’on se dirigerait vers une production d’ONA (à la Soul of Gold, diffusion sur le net).