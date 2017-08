Léa Passion Cheveux

Bravo à Dragon Quest XI qui a atteint les 2 millions en un claquement de doigtsSquare Enix a eu le nez fin !Qui va annoncer Final Fantasy XVI sur PS4/Switch/3DS l'année prochaine ?Square Enix a la victoire modeste !Link et Epona qui s'incrustent et se la jouent cosplay !Un fanboy célèbre vient tout juste de consulter les chiffres Media Create !Heureusement que sa famille est toujours sur le qui-vivePour célébrer la sortie de Mario + Lapins Crétins Kingdom Battle, Nintendo va sortir des Amiibos mécaniques !!Purée les parents sont crétins, ce n'est même pas un lapin !!Tu sais que l'abonnement annuel PS+ va baisser de 10 euros ?! Non, je déconne, il augmente !Le pauvre Shigeru qui perd pour la 11ème fois à une lotterie Switch !Il a été obligé d'acheter une PS4 avec Dragon Quest XI justement pour patienterUne Pro-S qui vient de commander en exclusivité une toute nouvelle boisson: le cocktail Scorpio True 4K ! Elle n'était pas prête !!On en prend plein les yeux en tout cas !!Voilà pourquoi Nintendo n'est pas chaud pour sortir un tout nouveau jeu Diddy Kong !Que sont ces cris ?Un fanboy hurle à la mort, il a été agressé verbalement !!!Il invoque d'urgence la modération !!Ouf, Maman Modo est toujours là pour réconforter les comédiensUne nouvelle exclusivité va sortir sur Switch !!est annoncé !! Avec Joy-Cons ciseaux et peigne intégrés !!Relookez vous ou vos amis avec style !!!En exclusivité, nous avons pu filmer pendant son sommeil le vrai visage du dirigeant de Gamekyo !!Bon Iceberg, il est temps de dégager ! Hé ho doucement !Bonne journée à tous et vive le jeu-vidéo !