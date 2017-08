Voici le Top Media Create allant du 24 au 30 juillet 2017 :01./00. [3DS] Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age # (Square Enix) {2017.07.29} (¥5.980) - 1.148.888 / NEW02./00. [PS4] Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age # (Square Enix) {2017.07.29} (¥8.980) - 950.315 / NEW03./01. [NSW] Splatoon 2 # (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) - 105.326 / 753.411 (-84%)04./02. [3DS] Layton's Mystery Journey: Katrielle and the Millionaire's Conspiracy (Level 5) {2017.07.20} (¥4.444) - 24.491 / 95.358 (-65%)05./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 13.841 / 601.869 (+7%)06./03. [3DS] Hey! Pikmin (Nintendo) {2017.07.13} (¥4.980) - 11.900 / 99.394 (-45%)07./05. [PS4] Final Fantasy XII: The Zodiac Age (Square Enix) {2017.07.13} (¥6.800) - 8.158 / 127.971 (-57%)08./04. [3DS] Sumikko Gurashi: Koko, Dokonan Desu? (Nippon Columbia) {2017.07.20} (¥4.800) - 8.027 / 28.910 (-62%)09./00. [PSV] Kenka Bancho Otome: Kanzenmuketsu no My Honey (Spike Chunsoft) {2017.07.27} (¥5.980) - 6.931 / NEW10./08. [NSW] Arms (Nintendo) {2017.06.16} (¥5.980) - 5.959 / 183.945 (-25%)11./10. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 5.803 / 548.819 (-3%)12./00. [PS4] Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy (Bandai Namco Games) {2017.07.27} (¥6.800) - 5.626 / NEW13./09. [PS4] Gundam Versus # (Bandai Namco Games) {2017.07.06} (¥8.200) - 5.294 / 149.137 (-21%)14./11. [3DS] Pokemon Sun / Moon (Pokemon Co.) {2016.11.18} (¥4.980) - 5.283 / 3.300.384 (+0%)15./00. [PS4] Call of Duty: Modern Warfare Remastered (Sony Interactive Entertainment) {2017.07.27} (¥5.900) - 4.879 / NEW16./15. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition # (Sony Computer Entertainment) {2015.03.19} (¥2.400) - 3.867 / 1.184.150 (+16%)17./17. [3DS] Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo (Nintendo) {2016.11.23} (¥2.700) - 3.607 / 208.705 (+13%)18./00. [PSV] Wagamama High Spec # (iMel) {2017.07.27} (¥4.980) - 3.062 / NEW19./00. [PSV] Grisaia no Kajitsu: Side Episode (Prototype) {2017.07.27} (¥4.000) - 3.052 / NEW20./00. [PSV] Hiiro no Kakera: Omoi Iro no Kioku # (Idea Factory) {2017.07.27} (¥6.300) - 2.914 / NEWLe jeu Dragon Quest XI ente à la première place sur 3DS et à la deuxième sur ps4, Splatoon 2 perd deux places, Lady Layton perd aussi deux places, Final Fantasy XII : The Zodiac Age perd également deux places, Hey! Pikmin perd trois places, Arms perd deux places, Mario Kart 8 Deluxe gagne une place, The Legend of Zelda : Breath of the Wild perd une place sur Nintendo Switch et Pokemon/Moon perdent trois places…Passons maintenant au Top Hardware :01 . 3DS : 142 60002 . Ps4 : 93 35603. Nintendo Switch : 89 31404 . PsVita : 4 96705 . Wii U : 14206 . Ps3 : 12107 . Xbox One : 94Source : http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20170802062/