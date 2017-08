Saint Seiya

Knights of the Zodiac:聖闘士星矢(仮)



D'après une oeuvre de Masami Kurumada

Réalisateur : Yoshiharu Ashino

Script : Eugene Son(Avengers: Secret Wars)

Scénario :

Benjamin Townsend (Thunderbirds are Go)

Shannon Eric Denton (Avengers: Secret Wars)

Thomas F. Zahler (Ultimate Spider-Man)

Joelle Sellner (Ben 10:Omniverse)

Travis Donnelly (Bull)

Thomas Pugsley (Ben 10)

Saundra Hall (Teenage Mutant Ninja Turtles)

Shaene Siders (Avengers: Secret Wars)

Patrick Rieger (Justice League Action) ほか

Character design : Terumi Nishii (JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable)

Design des armures : Takashi Okazaki (Afro Samurai)

Production : Toei Animation

Je poste ça vite fait avant d'aller bouffer et je mettrai surement ça mieux en page après avec les nouvelles infos qui parviendront maisva avoir droit à son remake sur ...Réalisé par, on se dirigerait apparemment sur une série en cgi (voilà donc le troisième projet évoqué par Morishita l'année dernière avec le film live et l'animé Saintia Sho).J'poste le staff vu sur Saintseiyapedia.