Voici des Informations autour du jeu Dragon Quest XI :Maintenant que les premiers chiffres sont tombé, on peut voir que le jeu Dragon Quest XI démarre moins bien que les deux derniers opus au Japon, mais fait mieux que les jeux Dragon Quest VII et Dragon Quest VI.Le jeu réalise le septième meilleur démarrage, en cumulant les deux versions, alors que les autres jeux sont sortis sur un seul support.D’ailleurs, il y a quelques jours, Sony avait publié une vidéo présageant de la sotie en Occident de la version ps4. Sony Interactive Entertainment Europe a maintenant supprimé cette vidéo. Ils doivent surement attendre que Square-Enix officialise eux-mêmes les supports…Sources : http://www.dualshockers.com/dragon-quest-11-trailer-ps4-removed-sony/ et https://twitter.com/oscarlemaire/status/892620562698313729/

Who likes this ?

posted the 08/02/2017 at 09:56 AM by link49