Concert de Persona tout à l'heure.Le live commence à 11h30, le concert en lui même à 12h.C'est pas impossible que ça se fasse striker très vite malheureusement vu que c'est normalement payant via NicoNico (concert en ligne, oui oui)Un lien alternatif au cas où:Pour rappel ATLUS a réservé une flopée de nom de domaine ces derniers mois :persona3.jppersona4.jppersona-dance.comp5ag.compersona9.compersona10.comP5U.jpP5D.jpP3D.jpP5R.JPP5AG.JPPQ2.JPIl y a de grandes chance qu'il y ait des annonces aujourd'hui.Votre liste de souhait ?En dehors d'un remake des 4 premiers avec le moteur et la mise en scène du 5 & P5 Arena je veux dire

Who likes this ?

posted the 08/02/2017 at 09:06 AM by nady