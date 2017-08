Voici des Informations concernant le jeu Splatoon 2 :Tout d’abord, Famitsu a testé les jeux suivants :- Splatoon 2 (Switch) – 9/9/9/10 [37/40]- Hitman : The Complete First Season (Ps4/Xbox One) – 8/9/9/9 [35/40]-The Snack World : Trejarers (3DS) – 9/9/8/9 [35/40]- Mega Man Legacy Collection 2 (Ps4/Xbox One) – 7/8/7/7 [29/40]- Crystareino (3DS) – 6/7/7/6 [26/40]Le jeu obtient donc la meilleure note parmi les jeux testés cette semaine. D’ailleurs, un nouveau stage va bientôt être disponible dans le jeu Splatoon 2 :Nintendo a annoncé que lors du prochain Splatfest, un nouveau stage, appelé Mystery Zone, sera disponible. Le "Mayo vs Ketchup" Splatfest sera l’occasion de l’essayer. Pour rappel, le Splatfest aura lieu ce week-end, le 4 août et 5 août…Sources : http://gematsu.com/2017/08/famitsu-review-scores-issue-1496 et http://nintendotoday.com/the-upcoming-splatoon-2-splatfest-will-introduce-a-new-stage/