... pour son lancement japonais selon Famitsu !Hors démat, la version 3ds domine de peu :- 3DS = 1,130,468126,790 unités de consoles contre 28,831 la semaine dernière.- PlayStation 4 = 950,33893,954 de ps4 durant ce temps vs 27,530 pour la semaine dernière.Collectivement, Dragon Quest XI s'est écoulé à 2,080,806 de copies entre le 29 et 30 Juillet.Ces ventes incluent les packs suivants : "Dragon Quest XI Double Pack Hero’s Sword Box,” “New Nintendo 2DS LL Dragon Quest Liquid Metal Slime Edition,” et “PlayStation 4 Dragon Quest Loto Edition.”

posted the 08/02/2017 at 04:47 AM by jenicris