VS



























VS

Voila il est 1h30 et vu que j'ai cette (grosse) connerie en tête depuis que je l'ai remarqué et faut que ça sorte tant que j'y pense.Les abdos ratés de Vaan ont été refait, mais cette drole d'erreur (qui n'en est ptete pas une) n'a jamais été corrigé, pourquoi Fran a des talons sans... chaussures ? (oui je fut choqué quand j'ai remarqué ça)Si vous regardez le premier model d'Akihiko Yoshida, elle n'en a pas non plus comme dans le jeu, mais dans les artworks promos en 2D/3D, la figurine ou Revenant Wings elle en a.Quelqu'un a une explication a cette question d'importance capitale ?