Hello à vous !



La dernière fois que j'avais toucher a FF XII remonte à l'époque de la PS2 et depuis il me reste peu de souvenir. Alors autant je kiff toujours autant le jeu mais j'ai un petit soucis.

J'ai donner le permis de mage blanc à penelo mais je vois comme des skills qui sont bloquer comme par une case vide ( je ne parle pas de celle qui paraissent clairement à l'extérieur du tableau de base). Il y en a t'il qui pourrais m'indiquer ?



Cordialement et merci d'avance