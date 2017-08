Quelques petites archives pour la cultureConcept Art de Lost Odyssey (Xbox 360)De gauche a droite:En font: Fukashi Omorita, Shigeru MiyamotoDevant: ?, Rie Miyazawa (chanteuse), Hirokazu TanakaPub pour le portage de Mario sur ordinateur par Hudson SoftHommage au premier Mario dans Mario 64Ashe de Final Fantasy XII par Akihiko Yoshida pour le dernier Famitsu de Juillet 2017Poster par Noriyoshi Ohrai pour promouvoir le live action DQ Fantasia (1988 )Toujours de Noriyoshi Ohrai , quelques illustration pour KonamiMetal Gear Solid 2 (PS2 - premium package - 2001)Metal Gear Solid: The Twin Snakes sur Gamecube (2004)Metal Gear Solid Portable Ops (PSP - premium package - 2006)Zone of the Enders HD Edition (PS3 - premium package - 2012)Un sketch de ce qu'aurait pu etre Link dans Zelda: Ocarina of Time, montré lors de la Japan Expo 2017Quelques Illustrations du manuel de Phantasy Star 3 par Toyo OzakiIllustration de Space Arrier sur Game Gear par Hidefumi KimuraIllustration de Tekken 5 par Hyung Tae-Kim (Magna Carta)Illustration du manuel de Samurai Shodown (Neo-Geo - SNK - 1993) par Violetche Nakamoto