Voici des Informations autour du jeu Super Mario Odyssey :Ce matin, Nintendo a dévoilé un nouveau monde présent dans le jeu, illustré ci-dessus, qui devraient rappeler quelques souvenir à certains. Cela porterait à sept le nombre de royaume présents dans le jeu. Du coup, Nintendo modifie la jaquette du jeu. Voici la première :Et voici la nouvelle :Le Mario Sombrero laisse donc sa place au niveau aquatique, que Nintendo ne voulait pas dévoiler tout de suite. Pour rappel, le jeu sortira le 27 octobre prochain…Sources : http://nintendoeverything.com/nintendo-releases-new-super-mario-odyssey-wallpaper-game-rumored-to-have-at-least-seven-kingdoms/ et https://www.gonintendo.com/stories/286610-nintendo-removes-sombrero-wearing-mario-from-super-mario-odyssey

posted the 08/01/2017 at 07:36 PM by link49