King's Game

Genre :

Synopsis :

L'histoire nous entraîne dans une classe de 32 élèves qui reçoivent un SMS leur demandant de compléter un gage. En cas de manquement, une punition leur est assignée.



Si les premières demandes de ce King (Roi) sont prises à la rigolade par ces élèves, les gages deviennent rapidement de plus en plus dérangeants, mettant à rude épreuve les limites de chacun et chacune.



Malheureusement aucun échappatoire possible car en cas de faute, les élèves disparaissent littéralement de la société.

L'éditeura révélé l’adaption en anime du roman,deLa série animée est prévue pour Octobre 2017, au Japon.Seinen, Drame, Enquête/Survival Game