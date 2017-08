Selon Kazunori Yamauchi



Le site australien finder a récemment eu l'opportunité de visiter les locaux de Polyphony Digital en compagnie de Kazunori Yamauchi, le concepteur de la licence Gran Turismo. Au cours de cette visite, le célèbre game designer a révélé que les voitures de Gran Turismo Sport sont conçues de manière à tourner sur une machine bien plus puissante que la PS4 Pro :



Créer une seule voiture demande six mois. Elles sont plus avancées que ce permet de faire tourner la PS4 Pro. Nous développons le jeu pour de futures versions de la console que pour celle que nous connaissons aujourd'hui.



Intrigué par le fait que Gran Turismo Sport soit conçu pour tourner sur celle que l'on appelle déjà la PS5, le journaliste de finder a demandé à Kazunori Yamauchi de clarifier ses propos. Ce qu'il a fait :



Je pense que le faire tourner en 8K ne poserait aucun problème.



Malheureusement, impossible de savoir si ces déclarations signifient que Kazunori Yamauchi a déjà une idée de ce que sera la PS5 en termes de puissance et qu'il a donc adapté son jeu à cette configuration à venir, ou s'il développe son titre de manière à lui permettre de tourner en 8K si la future PS5 dispose de telles capacités. Il y a en tout cas fort à parier que ces citations vont faire parler.