Slt,je partage mon run sur Resident Evil 5 PS4 uniquement au couteau en mode professionnel (un coup et c'est le game over si votre partenaire ne vous sauve pas).Je le fais avec un amis et à ma grande surprise je n'arrive pas à trouver un run propre RE 5 au couteau sur youtube, un coup le joueur passe la difficulté en vétéran, l'autre ne fait pas le chap 3-3 réputé pour être atroce etcDonc moi je ferais le jeu de A a Z et avec les DLC (mon dieu la fuite désespérée je flippe déjà...) hélas c'est du direct la qualité n'est pas top à cause de ma co et surtout on n'est pas des youtubeurs sérieux on raconte n'importe quoi alors dsl d'avance pour notre manque de sérieux, c'est de la découverte aussi beaucoup de morts donc, mais pour l'instant ça passe...Bref voici la vidéo et Bon visionnage