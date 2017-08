Voici le Top France allant du 17 au 23 juillet 2017 d’après Gfk-SELL :Le jeu Splatoon 2 fait une entrée fracassante dans les différents classements, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy est présent dans les différents classements, Final Fantasy XII : The Zodiac Age n’aura tenu qu’une semaine, Mario Kart 8 Deluxe reste stable dans les différents classements, The Legend of Zelda : Breath of the Wild est toujours présent dans les différents classements, Grand Theft Auto V fait son retour dans le différent classement Ps4 et général, tout en restant stable dans le classement Xbox One, et Super Mario Maker et Pokemon Sun restent stables dans le classement 3DS, alors qu’Ever Oasis y fait son retour…Source : http://www.sell.fr/