AMD vient de soutenir dans un interview auprès de gamenexus, qu'il ne mettrait plus d'efforts dans le support du Crossfire ni dans la promotion de l'utilisation de la solution multi GPU de DirectX12, en fait, même si RX VEGA supporterait bel et bien le Crossfire, y aurait probablement plus de profil spécifique pour chaque jeux, donc un scaling presque nul.



En effet, AMD rebond sur la décision de NVIDIA qui va dans le même sens avec le SLI qui serait de moins en moins supporté dans les mois à venir.



A vrai dire, les deux compagnies préparent la fin programmée des GPU monolithiques tels qu'on les connait au profit des GPU modulaires multi cores avec des liens physiques comme chez ryzen, les premiers prototypes de chez NVIDIA semblent particulièrement performants avec un rendement énergétique hors norme, RDV dans 2 ans pour les premiers produits commerciaux et pourquoi pas la PS5 XTwo