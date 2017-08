Rapide passage pour partager cette nouvelle qui vient d'être annoncer via le magazine japonais famitsu.En effet, nous apprennons avec surprise que le remaster PS4 (.hack//G.U. : Last Recode) de la trilogie .hack//G.U. se verra octroyer un quatrième épisode inédit. On ignore si ce volume 4 sera exclusivement disponible dans le remaster ou si il sera possible de l'obtenir autrement.