Excellent drama, un très bon duo.A regarder sans hésiter !16 épisodes d'1h + 1 épisode spécial.Disponible sur le forum de la Dubu Fansub (inscription gratuite requise) ou sur viki en streaming légal.Est-ce possible de vivre au même endroit, au même moment, mais dans une dimension complètement différente ?Oh Yeon-Joo est une jeune chirurgienne thoracique au sein de l'hôpital Myung Se. Fille de Oh Sung-Moo, un auteur à succès, Yeon-Joo est complètement fan de la propre bande dessinée de son père, intitulée "W". Collectionnant tous les tomes de la série, Yeon-Joo est complètement sous le charme du héro, Kang Cheol (Lee Jong-Suk), un champion olympique surdoué, qu'elle prend comme son idéal masculin. Un jour, la jeune femme apprend que son père s'est littéralement envolé sans laisser de traces, laissant son oeuvre inachevée. Partant à sa recherche, Yeon-Joo est alors happée par le monde imaginaire de son père, et se retrouve nez à nez avec Kang Cheol. Ce dernier est gravement blessé et Yeon-Joo n'hésite pas une seconde pour venir à son secours : elle lui sauve la vie. Très vite, Yeon-Joo se rend compte qu'elle est allée contre la volonté de son père. En effet, elle doit faire face à la réalité : son père veut à tout prix voir son héro mourir !