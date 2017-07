La sortie du jeu approchant à grand pas (25 aout) mais les précommandes ne décollant pas (28 pt), Capcom nous annonce qu'une démo sera disponible dans une dizaine de jours.Le temps que les japonais puissent finir Splatoon 2 et DQXIIl y aura 3 quêtes de disponible et le multi local sera de la partie. Sortie leCe sera certainement la démo que l'on pouvait déjà apercevoir dans certaines boutiques à TokyoMa version est déjà réservée.La démo va juste m'aider à savoir si c'est jouable avec les joycons ou si je vais devoir investir dans le pad pro.

Who likes this ?

posted the 08/01/2017 at 06:20 AM by nady