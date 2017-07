Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Depuis son lancement, le 21 juillet dernier en même temps que le jeu Splatoon 2, l’application a été téléchargée 780 000 fois. Cela veut dire que seulement 17% des possesseurs de Nintendo Switch l’ont téléchargé, et encore moins l’utilisent. Et vu la complexité de la chose, les notes reçues sont négatives. En effet, 70% des utilisateurs lui mettent une mauvaise note sur l’iOS et l’Android Store. Cependant, notons qu’au Japon, c’est l’inverse, puisque 70% des utilisateurs lui mettent une bonne note…Source : http://nintendotoday.com/just-17-of-switch-owners-are-using-the-switch-smartphone-app/