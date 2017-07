Sony et Activision décident de fêter le lancement de Destiny's 2 avec une série de bundles et une manette en édition limitée à paraîtreConcernant les bundles, il y en aura deux pour la PS4 Pro et trois pour le modèle standard.■Une version Blu-ray de Destiny 2 ; avec du contenu PS4 exclusif*■Pass d’expansion Destiny 2■Contenu numérique premium (Épée légendaire, Interaction légendaire et Emblème inspiré de l’Empire cabal)**Exclusif au moins jusqu’en automne 2018■PS4 Jet Black 1TB, manette sans fil DUALSHOCK 4 Jet Black supplémentaire + version Blu-ray de Destiny 2■PS4 Jet Black 1TB et version Blu-ray de Destiny 2■PS4 Jet Black 500GB et version Blu-ray de Destiny 2■1 assaut en coopération■1 fusil de précision exotique■1 variante de vaisseau■1 carte multijoueur■3 armures légendaires***Exclusif au moins jusqu’en automne 2018